Що робити, якщо пораненому військовому не платять кошти — пояснення юристки

Поранені військові у лікарні. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні пораненим військовослужбовцям передбачені грошові виплати. Однак трапляються випадки, коли військова частина саботує право на винагороду.

Як діяти у таких випадках, розповіла юристка Орися Швець у коментарі Новини.LIVE.

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Виплати пораненим військовим

За словами юристки, для початку необхідно звернутися з рапортом до командування. Якщо його не реєструють, можна надіслати поштою, аби надалі оскаржувати дії командування.

Далі треба звертатися до вищого командування, якому підпорядковується ваша військова частина, а потім зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони та подати скаргу.

У випадку, якщо після цих дій нічого не вдалося досягти, варто звернутися з адвокатським запитом.

"І, відповідно, після цього військова частина зрушує з місця цю ситуацію і виплачує таку додаткову грошову винагороду", — зазначила Швець.

Нагадаємо, що військовослужбовець перед тим, як почати процедуру переведення в іншу частину, має зібрати інформацію про нове місце служби. Бо може виявитися, що у новому підрозділі йому буде важче, ніж на старому місці.

Також ми писали, що після проходження усіх процедур військовослужбовець ЗСУ, який хоче перейти на службу до іншого підрозділу, має отримати направлення на переміщення. З цим документом він і зможе відбути до своєї нової військової частини.