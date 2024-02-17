На Львовщине сельская община будет выплачивать средства мобилизованным жителям

Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Мобилизированные Стрыйской общины с января 2024 будут получать единовременную финансовую помощь в размере 30 тысяч гривен. Деньги начнут выплачивать в следующем месяце.

Об этом сообщили в Стрыйском городском совете.

Мобилизированным будут платить средства

Новый пункт в Программе "Поддержка участников АТО (ООС), Защитников и Защитниц Украины и членов их семей" поддержали депутаты на очередной сессии городского совета.

Социальная служба уже начала работу с территориальным центром комплектования и с самими мобилизованными.

Выплачивать средства начнут со следующего месяца.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий новые доплаты и льготы военным.

В Украине раненым военнослужащим предусмотрены денежные выплаты. Однако бывают случаи, когда воинская часть саботирует право на вознаграждение.