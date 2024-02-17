На Львовщине сельская община будет выплачивать средства мобилизованным жителям
Мобилизированные Стрыйской общины с января 2024 будут получать единовременную финансовую помощь в размере 30 тысяч гривен. Деньги начнут выплачивать в следующем месяце.
Об этом сообщили в Стрыйском городском совете.
Мобилизированным будут платить средства
Новый пункт в Программе "Поддержка участников АТО (ООС), Защитников и Защитниц Украины и членов их семей" поддержали депутаты на очередной сессии городского совета.
Социальная служба уже начала работу с территориальным центром комплектования и с самими мобилизованными.
Выплачивать средства начнут со следующего месяца.
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