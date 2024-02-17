Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow На Львовщине сельская община будет выплачивать средства мобилизованным жителям arrow

На Львовщине сельская община будет выплачивать средства мобилизованным жителям

17 февраля 2024 02:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Львовщине сельская община будет выплачивать средства мобилизованным жителям
Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Мобилизированные Стрыйской общины с января 2024 будут получать единовременную финансовую помощь в размере 30 тысяч гривен. Деньги начнут выплачивать в следующем месяце.

Об этом сообщили в Стрыйском городском совете.

Мобилизированным будут платить средства

Новый пункт в Программе "Поддержка участников АТО (ООС), Защитников и Защитниц Украины и членов их семей" поддержали депутаты на очередной сессии городского совета.

Социальная служба уже начала работу с территориальным центром комплектования и с самими мобилизованными.

Выплачивать средства начнут со следующего месяца.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий новые доплаты и льготы военным.

В Украине раненым военнослужащим предусмотрены денежные выплаты. Однако бывают случаи, когда воинская часть саботирует право на вознаграждение.

война
деньги
Украина
Львовская область
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме