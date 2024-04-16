Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На Львівщині суд оштрафував начальника ТЦК за призов заброньованого — подробиці arrow

На Львівщині суд оштрафував начальника ТЦК за призов заброньованого — подробиці

16 квітня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Начальника ТЦК оштрафовано судом за мобілізацію заброньованого працівника
Суд захистив заброньованого працівника. Фото: slinko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин самостійно прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням від призову, але його мобілізували. У підсумку суд визнав начальника ТЦК винуватим у вчиненні правопорушення.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Найцікавіше, що начальнику ТЦК було достеменно відомо про наявність у громадянина витягу з наказу Мінекономіки про його бронювання. І все одно підполковник прийняв рішення про призов на військову службу під час мобілізації цього громадянина, що явно виходило за межі наданих йому законом прав та повноважень. Хоча згодом начальник ТЦК вину у вчиненому правопорушенні визнав частково.

Що вирішив суд

Суддя Радехівського районного суду Львівської області, дослідивши протокол про військове адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали дійшов висновку, що в діях начальника ТЦК наявний склад військового адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-14 КУпАП.

Отже, суд визнав начальника ТЦК винуватим у вчиненні військового адміністративного правопорушення та наклав на нього стягнення у виді штрафу в 17 тис. грн.

Раніше експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації. Також пояснювали, які категорії осіб можуть забронювати від мобілізації.

суд
військовий призов
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем