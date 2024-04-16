Начальника ТЦК оштрафовано судом за мобілізацію заброньованого працівника

Суд захистив заброньованого працівника. Фото: slinko.com.ua

Громадянин самостійно прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням від призову, але його мобілізували. У підсумку суд визнав начальника ТЦК винуватим у вчиненні правопорушення.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Найцікавіше, що начальнику ТЦК було достеменно відомо про наявність у громадянина витягу з наказу Мінекономіки про його бронювання. І все одно підполковник прийняв рішення про призов на військову службу під час мобілізації цього громадянина, що явно виходило за межі наданих йому законом прав та повноважень. Хоча згодом начальник ТЦК вину у вчиненому правопорушенні визнав частково.

Що вирішив суд

Суддя Радехівського районного суду Львівської області, дослідивши протокол про військове адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали дійшов висновку, що в діях начальника ТЦК наявний склад військового адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-14 КУпАП.

Отже, суд визнав начальника ТЦК винуватим у вчиненні військового адміністративного правопорушення та наклав на нього стягнення у виді штрафу в 17 тис. грн.

Раніше експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації. Також пояснювали, які категорії осіб можуть забронювати від мобілізації.