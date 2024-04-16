Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Во Львовской области суд оштрафовал начальника ТЦК за призыв забронированного — подробности arrow

Во Львовской области суд оштрафовал начальника ТЦК за призыв забронированного — подробности

16 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Начальник ТЦК оштрафован судом за мобилизацию забронированного работника
Суд защитил забронированного работника. Фото: slinko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин самостоятельно прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет в связи с бронированием от призыва, но его мобилизовали. В итоге суд признал начальника ТЦК виновным в совершении правонарушения.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Читайте также:

Самое интересное, что начальнику ТЦК было известно о наличии у гражданина выписки из приказа Минэкономики о его бронировании. И все равно подполковник принял решение о призыве на военную службу во время мобилизации этого гражданина, что явно выходило за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий. Хотя впоследствии начальник ТЦК вину в совершенном правонарушении признал частично.

Что решил суд

Судья Радеховского районного суда Львовской области, исследовав протокол о военном административном правонарушении и добавленные к нему материалы пришел к выводу, что в действиях начальника ТЦК имеется состав военного административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-14 КУоАП.

Следовательно, суд признал начальника ТЦК виновным в совершении военного административного правонарушения и наложил на него взыскание в виде штрафа в 17 тыс. грн.

Ранее эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации. Также объясняли, какие категории могут забронировать от мобилизации.

суд
военный призыв
мобилизация
бронирование
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю