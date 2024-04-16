Начальник ТЦК оштрафован судом за мобилизацию забронированного работника

Суд защитил забронированного работника. Фото: slinko.com.ua

Гражданин самостоятельно прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет в связи с бронированием от призыва, но его мобилизовали. В итоге суд признал начальника ТЦК виновным в совершении правонарушения.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

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Самое интересное, что начальнику ТЦК было известно о наличии у гражданина выписки из приказа Минэкономики о его бронировании. И все равно подполковник принял решение о призыве на военную службу во время мобилизации этого гражданина, что явно выходило за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий. Хотя впоследствии начальник ТЦК вину в совершенном правонарушении признал частично.

Что решил суд

Судья Радеховского районного суда Львовской области, исследовав протокол о военном административном правонарушении и добавленные к нему материалы пришел к выводу, что в действиях начальника ТЦК имеется состав военного административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-14 КУоАП.

Следовательно, суд признал начальника ТЦК виновным в совершении военного административного правонарушения и наложил на него взыскание в виде штрафа в 17 тыс. грн.

Ранее эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации. Также объясняли, какие категории могут забронировать от мобилизации.