Бронювання працівників: який документ підтверджує відстрочку

Вручення повісток в Україні. Фото: з відкритих джерел

Українські підприємства, установи та організації мають змогу бронювати своїх працівників. Відтак заброньовані отримують відстрочку від служби.

Який документ доводить, що ви дійсно заброньовані, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Підтвердження бронювання працівника

"Підтвердженням бронювання працівників та їх відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації є витяг із Наказу Міністерства економіки України", — сказала юристка.

Вона додала, що заброньованому працівнику, аби довести своє право на відстрочку, треба мати при собі цей витяг із наказу Міністерства економіки України. Він має бути завірений підписом роботодавця.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що з'явився текст висновку Комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради щодо мобілізаційного законопроєкту. Згідно з документом, бронюванню від призову підлягають деякі категорії службовців.

У Верховній Раді 10 квітня ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу. "За" проголосував 281 народний обранець.

Нагадаємо, мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян. Новини.LIVE дізналося, чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО.