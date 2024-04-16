Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста arrow

Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

16 квітня 2024 05:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бронювання працівників: який документ підтверджує відстрочку
Вручення повісток в Україні. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Українські підприємства, установи та організації мають змогу бронювати своїх працівників. Відтак заброньовані отримують відстрочку від служби. 

Який документ доводить, що ви дійсно заброньовані, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

Читайте також:

Підтвердження бронювання працівника 

"Підтвердженням бронювання працівників та їх  відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації  є витяг із Наказу Міністерства економіки України", — сказала юристка. 

Вона додала, що заброньованому працівнику, аби довести своє право на відстрочку, треба мати при собі цей  витяг із наказу Міністерства економіки України. Він має бути завірений підписом роботодавця.

Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що з'явився текст висновку Комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради щодо мобілізаційного законопроєкту. Згідно з документом, бронюванню від призову підлягають деякі категорії службовців. 

У Верховній Раді 10 квітня ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу. "За" проголосував 281 народний обранець.

Нагадаємо, мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян. Новини.LIVE  дізналося, чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО. 

закон
робота
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем