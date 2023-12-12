Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На Львівщині судили посадовицю ТЦК, яка допомагала ухилянтам arrow

На Львівщині судили посадовицю ТЦК, яка допомагала ухилянтам

12 грудня 2023 12:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині судили посадовицю ТЦК, яка допомагала ухилянтам
Працівники ТЦК та СП. Фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Львівщині посадовиця військкомату безпідставно виключала з військового обліку чоловіків. Внаслідок цього четверо військовозобов'язаних виїхали з кордон.

Про це пише Zaxid.net.

Читайте також:

На Львівщині судили посадовицю військкомату

Так, Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною начальницю відділення офіцерів запасу і кадрів одного з військкоматів Мар’яну Баранецьку.

Протягом березня – липня 2022 року вона недбало поставилась до виконання своїх обов’язків — не забезпечила належний військовий облік офіцерів запасу та медичне освідчення. Військова подала документи чотирьох чоловіків своєму начальнику, який поставив печатку та свій підпис. 

Внаслідок цього вони були виключені з військового обліку та надалі безперешкодно виїхали за кордон.

Під час суду посадовиця визнала свою провину, не оскаржувала обставин справи, а від представництва інтересів адвокатом відмовилась. Їй призначили покарання у вигляді штрафу, що становить 2465 грн.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили працівника ТЦК, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік діяв у змові зі своїм братом, який шукав "клієнтів".

Також ми писали, що в Україні планують відкрити декларації співробітників ТЦК та СП й ВЛК. Йдеться про представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і членів військово-лікарських комісій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі