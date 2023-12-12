На Львівщині судили посадовицю ТЦК, яка допомагала ухилянтам

Працівники ТЦК та СП. Фото: mil.in.ua

На Львівщині посадовиця військкомату безпідставно виключала з військового обліку чоловіків. Внаслідок цього четверо військовозобов'язаних виїхали з кордон.

Про це пише Zaxid.net.

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Так, Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною начальницю відділення офіцерів запасу і кадрів одного з військкоматів Мар’яну Баранецьку.

Протягом березня – липня 2022 року вона недбало поставилась до виконання своїх обов’язків — не забезпечила належний військовий облік офіцерів запасу та медичне освідчення. Військова подала документи чотирьох чоловіків своєму начальнику, який поставив печатку та свій підпис.

Внаслідок цього вони були виключені з військового обліку та надалі безперешкодно виїхали за кордон.

Під час суду посадовиця визнала свою провину, не оскаржувала обставин справи, а від представництва інтересів адвокатом відмовилась. Їй призначили покарання у вигляді штрафу, що становить 2465 грн.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили працівника ТЦК, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік діяв у змові зі своїм братом, який шукав "клієнтів".

Також ми писали, що в Україні планують відкрити декларації співробітників ТЦК та СП й ВЛК. Йдеться про представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і членів військово-лікарських комісій.