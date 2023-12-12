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На Львовщине судили должностную должность ТЦК, которая помогала уклонистам

12 декабря 2023 12:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине судили должностную должность ТЦК, которая помогала уклонистам
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области чиновник военкомата безосновательно исключала из военного учета мужчин. В результате четверо военнообязанных выехали с границу.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Так, Самборский горрайонный суд Львовской области признал виновной начальницу отделения офицеров запаса и кадров одного из военкоматов Марьяну Баранецкую.

В течение марта — июля 2022 года она небрежно отнеслась к исполнению своих обязанностей — не обеспечила надлежащий военный учет офицеров запаса и медицинское признание. Военная подала документы четырех мужчин своему начальнику, который поставил печать и подпись.

В результате они были исключены из военного учета и в дальнейшем беспрепятственно уехали за границу.

Во время суда чиновница признала свою вину, не оспаривала обстоятельства дела, а от представительства интересов адвокатом отказалась. Ей назначен наказание в виде штрафа, который составляет 2465 грн.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Человек действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Также мы писали, что в Украине планируется открыть декларации сотрудников ТЦК и СП и ВВК. Речь идет о представителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членах военно-врачебных комиссий.

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