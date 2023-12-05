На Львівщині жінка вийшла заміж за родича, щоб він міг втекти за кордон — як її покарали

Прикордонники на чатах. Фото: Держприкордонслужба

У Львівській області жінка вийшла заміж за свого близького родича, щоб той мав змогу поїхати за кордон. Таким чином вона фактично допомогла ухилянту уникнути військової служби.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.

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Жінка вийшла заміж за родича

В суді повідомили, що підозрювана має третю групу інвалідності. Вона у вересні 2023 року в Івано-Франківську одружилась із своїм близьким родичем, щоб той міг виїхати за кордон. Слідство вважало, що жінка та її родич уклали фіктивний шлюб.

30 вересня 2023 року чоловік і жінка прибули на пункт пропуску "Рава-Руська — Гребенне", де прикордонникам надали свідоцтво про укладення шлюбу та довідку про те, що жінка має третю групу інвалідності.

Яке рішення ухвалив суд

Під час досудового розгляду жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством.

Жовківський районний суд Львівської області визнав жінку винною. Жительку Франківщини засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 1 рік іспитового.

Раніше ми повідомляли, що Європейський союз повинен закликати українських чоловіків, які виїхали за кордон, втікаючи від війни, повернутися в Україну. Вони мають допомагати в тилу або служити у лавах Збройних сил України.

Нагадаємо, у Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.