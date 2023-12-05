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На Львовщине женщина вышла замуж за родственника, чтобы он мог бежать за границу — как ее наказали

5 декабря 2023 18:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Львовщине женщина вышла замуж за родственника, чтобы он мог бежать за границу — как ее наказали
Пограничники в чатах. Фото: Госпогранслужба
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области женщина вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог уехать за границу. Таким образом, она фактически помогла уклоняющемуся избежать военной службы.

Об этом говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.

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Женщина вышла замуж за родственника

В суде сообщили, что подозреваемая имеет третью группу инвалидности. Она в сентябре 2023 года в Ивано-Франковске вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог выехать за границу. Следствие полагало, что женщина и ее родственник заключили фиктивный брак.  

30 сентября 2023 года мужчина и женщина прибыли на пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное", где пограничникам предоставили свидетельство о заключении брака и справку о том, что женщина имеет третью группу инвалидности.

Какое решение принял суд

В ходе досудебного разбирательства женщина вину признала и заключила соглашение со следствием.

Жолковский районный суд Львовской области признал женщину виновной. Жительницу Франковщины приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного.

Ранее мы сообщали, что Европейский союз должен призывать украинских мужчин, выехавших за границу, убегая от войны, вернуться в Украину. Они должны помогать в тылу или служить в рядах Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.

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