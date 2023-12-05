На Львовщине женщина вышла замуж за родственника, чтобы он мог бежать за границу — как ее наказали

Пограничники в чатах. Фото: Госпогранслужба

Во Львовской области женщина вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог уехать за границу. Таким образом, она фактически помогла уклоняющемуся избежать военной службы.

Об этом говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.

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Женщина вышла замуж за родственника

В суде сообщили, что подозреваемая имеет третью группу инвалидности. Она в сентябре 2023 года в Ивано-Франковске вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог выехать за границу. Следствие полагало, что женщина и ее родственник заключили фиктивный брак.

30 сентября 2023 года мужчина и женщина прибыли на пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное", где пограничникам предоставили свидетельство о заключении брака и справку о том, что женщина имеет третью группу инвалидности.

Какое решение принял суд

В ходе досудебного разбирательства женщина вину признала и заключила соглашение со следствием.

Жолковский районный суд Львовской области признал женщину виновной. Жительницу Франковщины приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного.

Ранее мы сообщали, что Европейский союз должен призывать украинских мужчин, выехавших за границу, убегая от войны, вернуться в Украину. Они должны помогать в тылу или служить в рядах Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.