Чоловік із Полтавщини ухилився від військового призову — яке покарання обрав для нього суд

Будівля Гадяцького районного суду Полтавської області

У місті Гадяч Полтавської області чоловік проігнорував повістку. За ухилення від військової служби його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Гадяцький районний суд Полтавської області ухвалив у вівторок, 1 квітня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, оператор ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат", після проходження ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, 10 січня поточного року отримав повістку. За три дні після отримання цього документа він мав прибути до пункту збору, аби відправитися звідти у військову частину, але проігнорував цю вимогу та не повідомив про причину своєї неявки.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник повністю визнав свою провину. Також він надав квитанцію про те, що добровільно перерахував кошти на користь ЗСУ. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України), засудили до трьох років позбавлення волі, однак замінили це покарання роком іспитового строку.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від проголошення вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Свої права мобілізований захистив у суді.

Також ми повідомляли, що працівник лісгоспу із Житомирської області супроводжував чоловіків до кордону з Білоруссю. За таку "послугу" він хотів отримати чотири тисячі доларів.