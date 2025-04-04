Мужчина с Полтавщины уклонился от военного призыва — какое наказание избрал для него суд

Здание Гадячского районного суда Полтавской области

В городе Гадяч Полтавской области мужчина проигнорировал повестку. За уклонение от военной службы его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Гадячский районный суд Полтавской области вынес во вторник, 1 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, оператор ООО "Глобинский мясокомбинат", после прохождения ВВК, которая признала его пригодным к военной службе, 10 января текущего года получил повестку. Через три дня после получения этого документа он должен был прибыть в пункт сбора, чтобы отправиться оттуда в воинскую часть, но проигнорировал это требование и не сообщил о причине своей неявки.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину. Также он предоставил квитанцию о том, что добровольно перечислил средства в пользу ВСУ. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины), приговорили к трем годам лишения свободы, однако заменили это наказание годом испытательного срока.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней от провозглашения приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, работники ТЦК и СП мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Свои права мобилизованный защитил в суде.

Также мы сообщали, что работник лесхоза из Житомирской области сопровождал мужчин до границы с Беларусью. За такую "услугу" он хотел получить четыре тысячи долларов.