На Полтавщині нові заходи з розшуку військових, які пішли в СЗЧ

Перевірка на блокпосту. Ілюстративне фото: flickr.com

У Полтавській області створять мобільні блокпости для розшуку військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини. На них чергуватимуть працівники поліції, ТЦК та СП, військової служби правопорядку та СБУ.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в Полтавській ОВА.

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Так, у чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости — у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському.

На місцях чергуватимуть;

шість працівників поліції;

чотири військовослужбовці ТЦК та СП;

один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;

працівник СБУ.

За даними Суспільного, рішення щодо створення мобільних блокпостів ввела в дію Рада оборони області. Метою є розшук військових зі статусом СЗЧ.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді заявили, що готові прийняти до своїх лав військових, які самовільно залишили військову частину.

А в СтратКомі ЗСУ пояснили, як можна повернутися до військової служби після СЗЧ.