На Полтавщині нові заходи з розшуку військових, які пішли в СЗЧ

На Полтавщині створять мобільні блокпости — яка мета
У Полтавській області створять мобільні блокпости для розшуку військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини. На них чергуватимуть працівники поліції, ТЦК та СП, військової служби правопорядку та СБУ.
Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в Полтавській ОВА.
Розшук військових, які пішли в СЗЧ
Так, у чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости — у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському.
На місцях чергуватимуть;
- шість працівників поліції;
- чотири військовослужбовці ТЦК та СП;
- один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;
- працівник СБУ.
За даними Суспільного, рішення щодо створення мобільних блокпостів ввела в дію Рада оборони області. Метою є розшук військових зі статусом СЗЧ.
Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді заявили, що готові прийняти до своїх лав військових, які самовільно залишили військову частину.
А в СтратКомі ЗСУ пояснили, як можна повернутися до військової служби після СЗЧ.
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