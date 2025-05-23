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На Полтавщині створять мобільні блокпости — яка мета

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Дата публікації: 23 травня 2025 09:32
На Полтавщині нові заходи з розшуку військових, які пішли в СЗЧ
Перевірка на блокпосту. Ілюстративне фото: flickr.com

У Полтавській області створять мобільні блокпости для розшуку військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини. На них чергуватимуть працівники поліції, ТЦК та СП, військової служби правопорядку та СБУ.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в Полтавській ОВА.

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Так, у чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости  — у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському. 

На місцях чергуватимуть;

  • шість працівників поліції;
  • чотири військовослужбовці ТЦК та СП;
  • один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;
  • працівник СБУ.

За даними Суспільного, рішення щодо створення мобільних блокпостів ввела в дію Рада оборони області. Метою є розшук військових зі статусом СЗЧ.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді заявили, що готові прийняти до своїх лав військових, які самовільно залишили військову частину.

А в СтратКомі ЗСУ пояснили, як можна повернутися до військової служби після СЗЧ.

поліція Полтавська область військові ТЦК та СП СЗЧ блокпост
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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