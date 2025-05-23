На Полтавщине новые меры по розыску военных, которые ушли в СЗЧ

Проверка на блокпосту. Иллюстративное фото: flickr.com

В Полтавской области создадут мобильные блокпосты для розыска военнослужащих, которые совершили самовольное оставление части. На них будут дежурить сотрудники полиции, ТЦК и СП, военной службы правопорядка и СБУ.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в Полтавской ОВА.

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Розыск военных, которые ушли в СЗЧ

Так, в четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты — в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском.

На местах будут дежурить;

шесть сотрудников полиции;

четыре военнослужащих ТЦК и СП;

один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;

работник СБУ.

По данным Общественного, решение о создании мобильных блокпостов ввел в действие Совет обороны области. Целью является розыск военных со статусом СЗЧ.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что готовы принять в свои ряды военных, которые самовольно оставили воинскую часть.

А в СтратКоми ВСУ объяснили, как можно вернуться к военной службе после СЗЧ.