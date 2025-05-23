Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мобилизация На Полтавщине создадут мобильные блокпосты — какая цель

На Полтавщине создадут мобильные блокпосты — какая цель

Ua en ru
Дата публикации 23 мая 2025 09:32
На Полтавщине новые меры по розыску военных, которые ушли в СЗЧ
Проверка на блокпосту. Иллюстративное фото: flickr.com

В Полтавской области создадут мобильные блокпосты для розыска военнослужащих, которые совершили самовольное оставление части. На них будут дежурить сотрудники полиции, ТЦК и СП, военной службы правопорядка и СБУ.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в Полтавской ОВА.

Реклама
Читайте также:

Розыск военных, которые ушли в СЗЧ

Так, в четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты — в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском.

На местах будут дежурить;

  • шесть сотрудников полиции;
  • четыре военнослужащих ТЦК и СП;
  • один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;
  • работник СБУ.

По данным Общественного, решение о создании мобильных блокпостов ввел в действие Совет обороны области. Целью является розыск военных со статусом СЗЧ.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что готовы принять в свои ряды военных, которые самовольно оставили воинскую часть.

А в СтратКоми ВСУ объяснили, как можно вернуться к военной службе после СЗЧ.

полиция Полтавская область военные ТЦК и СП СОЧ блокпост
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /