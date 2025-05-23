На Полтавщине новые меры по розыску военных, которые ушли в СЗЧ

На Полтавщине создадут мобильные блокпосты — какая цель
В Полтавской области создадут мобильные блокпосты для розыска военнослужащих, которые совершили самовольное оставление части. На них будут дежурить сотрудники полиции, ТЦК и СП, военной службы правопорядка и СБУ.
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в Полтавской ОВА.
Розыск военных, которые ушли в СЗЧ
Так, в четырех районах Полтавской области создадут мобильные блокпосты — в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском.
На местах будут дежурить;
- шесть сотрудников полиции;
- четыре военнослужащих ТЦК и СП;
- один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;
- работник СБУ.
По данным Общественного, решение о создании мобильных блокпостов ввел в действие Совет обороны области. Целью является розыск военных со статусом СЗЧ.
Напомним, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что готовы принять в свои ряды военных, которые самовольно оставили воинскую часть.
А в СтратКоми ВСУ объяснили, как можно вернуться к военной службе после СЗЧ.
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