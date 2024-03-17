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На Прикарпатті військком виключав чоловіків з військового обліку — як його покарали

17 березня 2024 13:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Прикарпатті військком виключав чоловіків з військового обліку — як його покарали
Військовозобов'язані чоловіки у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Долинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення про стягнення штрафу у розмірі 2550 гривень з військового комісара за перевищення службових повноважень. Військом виключав військовозобов'язаних чоловіків із військового обліку.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у суботу, 16 березня.

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Військком виключав чоловіків із військового обліку

Військком, на ім'я Володимир Ш., обіймаючи посаду начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті, у період із травня по червень 2022 року незаконно виключив із військового обліку шістьох офіцерів запасу. Ця дія дозволила офіцерам без обмежень залишити країну.

Судові матеріали вказують, що під час воєнного стану для виключення офіцерів запасу з військового обліку необхідне отримання відповідного дозволу від військово-лікарської комісії регіону, процедури якої у цьому випадку не було дотримано.

Обвинувачений не був присутнім на засіданні суду, проте подав заяву, визнаючи свою провину. Після розгляду всіх доказів у справі суд ухвалив рішення про накладення штрафу.

Нагадаємо, адвокат Роман Симутін розповів, як суд може визнати правомірними незаконні дії ТЦК.

Раніше у Запоріжжі чоловік побився з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, бо вони хотіли вручити йому повістку. Проте суд виправдав чоловіка.

суд
правосуддя
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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