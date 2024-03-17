На Прикарпатье военком исключал мужчин из военного учета — как его наказали

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Долинский районный суд Ивано-Франковской области вынес решение о взыскании штрафа в размере 2550 гривен с военного комиссара за превышение служебных полномочий. Военком исключал военнообязанных мужчин с военного учета.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в субботу, 16 марта.

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Военком исключал мужчин с воинского учета

Военком по имени Владимир Ш., занимая должность начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Прикарпатье, в период с мая по июнь 2022 года незаконно исключил из военного учета шестерых офицеров запаса. Это действие позволило офицерам без ограничений покинуть страну.

Судебные материалы указывают, что во время военного положения для исключения офицеров запаса из военного учета необходимо получение соответствующего разрешения от военно-врачебной комиссии региона, процедуры которой в данном случае не были соблюдены.

Обвиняемый не присутствовал на заседании суда, однако подал заявление, признавая свою вину. После рассмотрения всех доказательств по делу суд принял решение о наложении штрафа.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал, как суд может признать правомерными незаконные действия ТЦК.

Ранее в Запорожье мужчина подрался с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, потому что они хотели вручить ему повестку. Однако суд оправдал мужчину.