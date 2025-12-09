Бронювання на роботі - чи законно відмовляти через непройдену ВЛК

Процес проходження ВЛК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Роботодавець не має права вимагати від працівника проходження військово-лікарської комісії для оформлення бронювання. Ці процеси жодним чином не пов’язані між собою, до того ж ВЛК не призначається за ініціативою самого громадянина.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Вимога ВЛК на роботі

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи законно від нього вимагають на роботі пройти військово-лікарську комісію (без повістки від ТЦК) – інакше погрожують не забронювати від мобілізації.

"Ваш юрист помиляється — ви не повинні проходити ВЛК ініціативно", — підкреслив у відповіді адвокат Андрій Карпенко.

Що говорить постанова Кабміну

Юрист також додав, що процес проходження ВЛК та процес бронювання від мобілізації між собою жодним чином не пов’язані.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — зазначив Карпенко.

Він наголосив, що це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

