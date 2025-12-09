Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація На роботі відмовляють у броні через ВЛК — чи законно це

На роботі відмовляють у броні через ВЛК — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:20
Бронювання на роботі - чи законно відмовляти через непройдену ВЛК
Процес проходження ВЛК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Роботодавець не має права вимагати від працівника проходження військово-лікарської комісії для оформлення бронювання. Ці процеси жодним чином не пов’язані між собою, до того ж ВЛК не призначається за ініціативою самого громадянина.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Вимога ВЛК на роботі

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи законно від нього вимагають на роботі пройти військово-лікарську комісію (без повістки від ТЦК) – інакше погрожують не забронювати від мобілізації.

"Ваш юрист помиляється — ви не повинні проходити ВЛК ініціативно", — підкреслив у відповіді адвокат Андрій Карпенко.

Що говорить постанова Кабміну

Юрист також додав, що процес проходження ВЛК та процес бронювання від мобілізації між собою жодним чином не пов’язані.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — зазначив Карпенко.

Він наголосив, що це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть бронювати порушників військового обліку у грудні.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба йти в ТЦК на військово-лікарську комісію для продовження бронювання.

мобілізація бронювання ВЛК військовозобов'язані роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації