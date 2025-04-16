Процес проходження військово-лікарської комісії - терміни ВЛК

Черга на військово-лікарську комісію. Фото: "Зміст"

Військово-лікарська комісія у звичайному режимі, без додаткових медичних обстежень, має тривати не довше чотирьох діб. Якщо ж для встановлення категорії придатності потрібно провести додаткові обстеження чи аналізи, тривалість ВЛК збільшується у 3,5 рази.

Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.

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Базовий термін проходження ВЛК

Військово-лікарська комісія — це один із основних елементів військового обліку та мобілізаційного процесу.

Військово-лікарську комісію зобов’язані проходити усі військовозобов’язані громадяни.

"Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати чотирьох днів", — підкреслив, коментуючи питання про строки проведення ВЛК, адвокат Юрій Айвазян.

Коли комісія триватиме довше

Юрист також додав, що у деяких ситуаціях військово-лікарська комісія може затягнутися в часі.

"За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об’єктивної інформації про стан її здоров’я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати чотирнадцяти днів", — наголосив Айвазян.

Він зазначив, що термін проходження ВЛК включає як робочі, так і вихідні дні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як і в які терміни можна оскаржити рішення військо-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи направлять на ВЛК особу з відстрочкою та інвалідністю.