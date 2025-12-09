Бронирование на работе - законно ли отказывать из-за непройденной ВВК

Процесс прохождения ВВК. Фото: Житомирский областной ТЦК

Работодатель не имеет права требовать от работника прохождения военно-врачебной комиссии для оформления бронирования. Эти процессы никак не связаны между собой, к тому же ВВК не назначается по инициативе самого гражданина.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Требование ВВК на работе

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, законно ли от него требуют на работе пройти военно-врачебную комиссию (без повестки от ТЦК) — иначе угрожают не забронировать от мобилизации.

"Ваш юрист ошибается — вы не должны проходить ВВК инициативно", — подчеркнул в ответе адвокат Андрей Карпенко.

Что говорит постановление Кабмина

Юрист также добавил, что процесс прохождения ВВК и процесс бронирования от мобилизации между собой никак не связаны.

"Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", — отметил Карпенко.

Он подчеркнул, что это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

