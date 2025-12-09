Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация На работе отказывают в брони из-за ВВК — законно ли это

На работе отказывают в брони из-за ВВК — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:20
Бронирование на работе - законно ли отказывать из-за непройденной ВВК
Процесс прохождения ВВК. Фото: Житомирский областной ТЦК

Работодатель не имеет права требовать от работника прохождения военно-врачебной комиссии для оформления бронирования. Эти процессы никак не связаны между собой, к тому же ВВК не назначается по инициативе самого гражданина.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама
Читайте также:

Требование ВВК на работе

Работники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, законно ли от него требуют на работе пройти военно-врачебную комиссию (без повестки от ТЦК) — иначе угрожают не забронировать от мобилизации.

"Ваш юрист ошибается — вы не должны проходить ВВК инициативно", — подчеркнул в ответе адвокат Андрей Карпенко.

Что говорит постановление Кабмина

Юрист также добавил, что процесс прохождения ВВК и процесс бронирования от мобилизации между собой никак не связаны.

"Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", — отметил Карпенко.

Он подчеркнул, что это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли бронировать нарушителей воинского учета в декабре.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК на военно-врачебную комиссию для продления бронирования.

мобилизация бронирование ВВК военнообязанные работодатели
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации