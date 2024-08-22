Приписне посвідчення - працевлаштування військовозобов'язаного - нова робота з військовими документами

Застосунок "Резерв+", де можна оформити е-ВОД. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний, який після досягнення 25-річного віку не змінив приписне посвідчення на актуальний ВОД, не зможе влаштуватися на роботу під час війни. Для цього йому потрібно через "Дію" чи "Резерв+" сформувати електронний військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із чинним законодавством, у нинішніх умовах воєнного стану військовозобов’язані громадяни можуть оформитися на новому робочому місці тільки за наявності військово-облікових документів.

При цьому громадянин повинен мати актуальний документ — до 25 років це приписне посвідчення, а після досягнення 25-річного віку — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Коли приписного посвідчення недостатньо

Відповідаючи на питання громадянина, який в 29 років має лише приписне і планує влаштуватися на нову роботу, Юрій Айвазян зазначив: "Приписне не є належним документом для вашого віку, тому роботодавець може не прийняти Вас на роботу з таким ВОД".

Разом з тим, додав адвокат, існує досить швидкий варіант вирішення цієї проблеми: "Ви можете сформувати е-ВОД через "Резерв+" або "Дію". Даний документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий".