Приписное удостоверение – трудоустройство военнообязанного – новая работа с военными документами

Приложение "Резерв+", где можно оформить е-вод. Фото: Новости.

Военнообязанный, который по достижении 25-летнего возраста не изменил приписное удостоверение на актуальный ВУД, не сможет устроиться на работу во время войны. Для этого ему нужно через "Дію" или "Резерв+" сформировать электронный военно-учетный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, в нынешних условиях военного положения военнообязанные граждане могут оформиться на новом рабочем месте только при наличии военно-учетных документов.

При этом гражданин должен иметь актуальный документ — до 25 лет это приписное удостоверение, а по достижении 25-летнего возраста — военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Когда приписного удостоверения недостаточно

Отвечая на вопрос гражданина, который в 29 лет имеет только приписное и планирует устроиться на новую работу, Юрий Айвазян отметил: "Приписное не является надлежащим документом для вашего возраста, поэтому работодатель может не принять Вас на работу с таким ВУД".

Вместе с тем, добавил адвокат, существует достаточно быстрый вариант решения этой проблемы: "Вы можете сформировать е-ВУД через "Резерв+" или "Дію". Данный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный".