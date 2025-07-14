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Головна Мобілізація На військовий облік тепер ставлять автоматично — кого стосується

На військовий облік тепер ставлять автоматично — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 01:30
В Україні запрацювала автоматична постановка призовників на облік, але деяким доведеться відвідати ТЦК
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовозобов'язаним тепер зовсім не обов'язково ходити до ТЦК, щоб стати на військовий облік. В Україні запрацювала система автоматичного занесення даних до відповідних військових реєстрів.

Про нюанси нововведення каналу Київ 24 пояснив юрист Юрій Танасійчук.

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Які категорії призовників заносяться до бази автоматично

За словами юриста, це стосується категорії військовозобов'язаних осіб — молодих хлопців віком від 17 до 25 років. Система "Оберіг", користуючись даними реєстрів, зокрема державної міграційної служби, автоматично ставить на облік військовозобов'язаних.

Кому треба йти до ТЦК

Проте Юрій Танасійчук зауважив, що є випадки, коли присутність військовозобов'язаного в ТЦК необхідна. Наприклад, це стосується осіб, які по стану здоров'я, чи іншим причинам, не підлягають мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що при автоматичному занесенні даних можуть виникати помилки. Вже відомий спосіб їх виправити

Нагадаємо, на сайті мобільного застосунку "Армія+" є інструкція щодо переведення бійців до іншої військової частини. Військовослужбовцям пропонують пройти невеликий тест.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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