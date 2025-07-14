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Главная Мобилизация На воинский учет теперь ставят автоматически — кого это касается

На воинский учет теперь ставят автоматически — кого это касается

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 01:30
В Украине заработала автоматическая постановка призывников на учет, но некоторым придется посетить ТЦК
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнообязанным теперь совсем не обязательно ходить в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. В Украине заработала система автоматического занесения данных в соответствующие военные реестры.

О нюансах нововведения каналу Київ 24 объяснил юрист Юрий Танасийчук.

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По словам юриста, это касается категории военнообязанных лиц - молодых ребят в возрасте от 17 до 25 лет. Система "Оберіг", пользуясь данными реестров, в частности государственной миграционной службы, автоматически ставит на учет военнообязанных.

Кому надо идти в ТЦК

Однако Юрий Танасийчук отметил, что есть случаи, когда присутствие военнообязанного в ТЦК необходимо. Например, это касается лиц, которые по состоянию здоровья, или иным причинам, не подлежат мобилизации.

Ранее мы сообщали, что при автоматическом занесении данных могут возникать ошибки. Уже известен способ их исправить.

Напомним, на сайте мобильного приложения "Армия+" есть инструкция по переводу бойцов в другую воинскую часть. Военнослужащим предлагают пройти небольшой тест.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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