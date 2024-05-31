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На військовому обліку залишили ще одну категорію засуджених громадян — про кого йдеться

31 травня 2024 13:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На військовому обліку залишили ще одну категорію засуджених громадян — про кого йдеться
Українські засуджені. Фото: Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

На війну в Україні можуть мобілізувати засуджених навіть із тяжкими злочинами. Виняток тут складають лише особи, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України.

Таку ситуацію прокоментував на порталі "Юристи.UA" адвокат Юрій Айвазян.

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Зміни у законодавстві на користь засуджених

Коментуючи питання про можливість взяти участь у війні засудженому за тяжкі злочини, Юрій Айвазян наголосив, що після трансформації частини чинного законодавства ситуація змінилася.

Тож особи, раніше засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, тепер не виключаються із військового обліку.

Кого можуть мобілізувати із тяжкими злочинами

Юрист нагадав, що, згідно із Постановою КМУ № 560 від 16.05.2024 року, під час війни можуть бути призвані на службу до ЗСУ:

  • особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;
  • особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Рішення про таких людей ухвалюють Генеральний штаб ЗСУ, а також Центральне управління чи регіональні підрозділи СБУ.

Нагадаємо, за інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, До лав Збройних сил України в рамках закону про мобілізацію ув'язнених можуть приєднатися понад 2 тисячі в'язнів. Суди вже отримали 2 402 клопотання від засуджених щодо умовно-дострокового звільнення для військової служби.

Додамо, що раніше заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що в Україні розпочали мобілізовувати ув'язнених за нетяжкі злочини за власним бажанням, дехто з яких вже встиг взяти в полон російського солдата.

Водночас глава Мін'юсту, Денис Малюська, розповів, що до ЗСУ також можуть вступити й ув'язнені жінки, проте таких випадків досі не було зафіксовано. 

засуджені
мобілізація
війна в Україні
закон
юрист

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