На военном учете оставили еще одну категорию осужденных граждан — о ком идет речь

Украинские осуждены. Фото: Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний

На войну в Украине могут мобилизовать осужденных даже с тяжкими преступлениями. Исключение здесь составляют только лица, осужденные за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины.

Такую ситуацию прокомментировал на портале "Юристи.UA" адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Изменения в законодательстве в пользу осужденных

Комментируя вопрос о возможности принять участие в войне, осужденному за тяжкие преступления, Юрий Айвазян подчеркнул, что после трансформации части действующего законодательства ситуация изменилась.

Так что лица, ранее судимые за тяжкие или особо тяжкие преступления, теперь не исключаются из военного учета.

Кого могут мобилизовать с тяжкими преступлениями

Юрист напомнил, что, согласно Постановлению КМУ № 560 от 16.05.2024 года, во время войны могут быть призваны на службу в ВСУ:

лица, ранее приговоренные к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;

лица, которые ранее были приговорены к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Решения о таких людях принимают Генеральный штаб ВСУ, а также Центральное управление или региональные подразделения СБУ.

Напомним, по информации прессслужбы Офиса генпрокурора, В ряды Вооруженных сил Украины в рамках закона о мобилизации заключенных могут присоединиться более 2 тысяч узников. Суды уже получили 2 402 ходатайства от осужденных по условно-досрочному увольнению для военной службы.

Добавим, что ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что в Украине начали мобилизовывать заключенных за нетяжкие преступления по собственному желанию, некоторые из которых уже успел взять в плен российского солдата.

В то же время глава Минюста, Денис Малюска, рассказал, что в ВСУ также могут вступить и заключенные женщины, однако такие случаи до сих пор не были зафиксированы.