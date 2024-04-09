Мобілізація засуджених в Україні — як будуть служити колишні в'язні

Засуджені. Фото: zib.com.ua

Альтернативний законопроєкт про мобілізацію засуджених № 11079-1 рекомендовано парламентським комітетом з питань правоохоронної діяльності до ухвалення у першому читанні. Передбачено, що мобілізовані засуджені отримують умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Умовно-дострокове звільнення може бути застосоване судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам:

особи, яким залишилося до досягнення відповідного граничного віку перебування на службі не менше трьох років;

придатні до військової служби за станом здоров'я;

пройшли професійно-психологічний добір;

мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов'язків військової служби.

Хто із засуджених не може мобілізуватися

особи, які вчинили злочини проти основ національної безпеки;

вбивці;

ґвалтівники;

педофіли;

ті, хто під дією алкоголю або наркотиків вчинили ДТП зі смертельним наслідком.

Відповідальність за порушення

У разі вчинення особою, до якої було застосовано УДЗ протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 КК (Призначення покарання за сукупністю вироків) та 72 КК (Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення).

В Кримінальному кодексі також запроваджується стаття 336-2, згідно з якою ухилення особою від військової служби, котра для цього звільнена умовно-достроково, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

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