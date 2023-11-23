На Вінниччині підприємець тричі відмовився від повістки — покарання для ухилянта

Працівники ТЦК виписують повістку чоловіку. Ілюстративне фото: Суспільне

На Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки. Суд покарав чоловіка на три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє ТСН.

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Обмежено придатний чоловік тричі відмовився від повістки

Зазначається, що чоловік тричі відмовлявся від повісток військових, через, мовляв, поганий стан свого здоров'я.

За даними з вироку суду, чоловік, що має ФОП на початку місяця, 3 листопада минулого року отримав повістку. Він був визнаний обмежено придатним до служби у ЗСУ.

Рішення Крижопільського районного суду Вінницької області. Фото: скриншот вироку суду

Вже 15 березня 2023 року підприємцю вручили повістку для отримання мобілізаційного розпорядження та направлення у військову частину. Повідомляється, що чоловік проігнорував документ та не з'явився до ТЦК.

Влітку цього року, 19 липня, чоловік знову отримав повістку, але і цього разу категорично відмовився від мобілізації. За три дні йому втретє було вручено повістку, але, як і попередні рази, житель Вінниччини не взяв її до уваги.

Суд обрав покарання для ухилянта

Суд покарав чоловіка на три роки за ґратами. Однак під час розслідування чоловік визнав свою провину та уклав угоду зі слідством.

Суд замінив реальний термін на іспитовий. Відтепер ухилянт буде ув'язнений на один рік та три місяці.

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали в Одесі директора кадрової агенції, який допомагав ухилянтам виїхати за межі країни. Чоловік під виглядом рекрутингу робив дозвіл на "закордонну роботу", яка дозволяє виїхати військовозобов'язаним чоловікам.

Також ми писали, що затримання поліцією військовозобов'язаних під час загальної мобілізації на вимогу територіального центру комплектування та соціальної підтримки та їх доставлення до ТЦК є незаконним. Але громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, можуть доставляти до військкоматів для складання протоколів.