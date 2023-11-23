На Винниччине предприниматель трижды отказался от повестки — наказание для уклониста

Работники ТЦК выписывают повестку мужчине. Иллюстративное фото: Суспільне

В Винницкой области ограниченно годный предприниматель трижды отказался от повестки. Суд наказал мужчину на три года лишения свободы.

Об этом сообщает ТСН.

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Ограниченно годный мужчина трижды отказался от повестки

Отмечается, что мужчина трижды отказывался от повесток военных, мол из-за плохого состояния своего здоровья.

По данным из приговора суда, мужчина, имеющий ФЛП в начале месяца, 3 ноября прошлого года получил повестку. Он был признан ограниченно годным для службы в ВСУ.

Решение Крижопольского районного суда Винницкой области. Фото: скриншот приговора суда

Уже 15 марта 2023 года предпринимателю вручили повестку для получения мобилизационного распоряжения и направления в воинскую часть. Сообщается, что мужчина проигнорировал документ и не явился в ТЦК.

Летом этого года, 19 июля, мужчина снова получил повестку, но и на этот раз категорически отказался от мобилизации. Через три дня ему в третий раз была вручена повестка, но, как и в предыдущие разы, житель Винницкой области не принял ее во внимание.

Суд избрал наказание для уклониста

Суд наказал мужчину на три года ареста. Однако в ходе расследования мужчина признал свою вину и заключил соглашение со следствием.

Суд заменил реальный срок испытательным. Теперь уклонист будет заключен на один год и три месяца.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего уклонистам выехать за пределы страны. Мужчина под видом рекрутинга делал разрешение на "заграничную работу", позволяющую уехать военнообязанным мужчинам.

Также мы писали, что задержание полицией военнообязанных во время общей мобилизации по требованию территориального центра комплектования и социальной поддержки и их доставка в ТЦК является незаконными. Но граждан, совершивших административные правонарушения, могут доставлять в военкоматы для составления протоколов.