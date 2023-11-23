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Чи може поліція силоміць доставляти чоловіків до ТЦК — пояснення юриста

23 листопада 2023 16:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи може поліція силоміць доставляти чоловіків до ТЦК — пояснення юриста
Працівник поліції на службі. Фото: Національна поліція/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Затримання поліцією військовозобов'язаних під час загальної мобілізації на вимогу територіального центру комплектування та соціальної підтримки та їх доставлення до територіального центру комплектування є незаконним. Але громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, можуть доставляти до військоматів для складання протоколів.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у Telegram-каналі.

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Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про надання поліції повноважень затримувати військовозобов'язаних згідно з постановою Кабміну №1487. Однак є певні нюанси.

У документі написано таке:

"За зверненням РТЦК (додаток 20) здійснює адміністративне затримання та доставлення осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210, 210 — 1 КУпАП", — пояснив юрист.

При цьому в самому додатку слова "затримання" немає. У ньому йдеться про те, що громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, можуть доставляти до ТЦК для складання протоколів.

Варто зазначити, що у судах представники ТЦК нерідко заявляють про технічні помилки, однак документи говорять про інше.

"В пункті 56 постанови зазначено: поліція здійснює затримання та доставку за вчинення правопорушення. А правопорушення вважається вчиненим, коли щодо вас винесено постанову", — розповів Сімутін.

Він наголосив, що спочатку складається протокол, а потім виноситься постанова, відповідно до якої людину можуть визнати винною у вчиненні правопорушення.

"А звідки поліція може знати, що саме ви вчинили подібне правопорушення, якщо вона не уповноважена таке виявляти? Тож, розуміючи правові наслідки надання повноважень затримувати, у пункті 56 норму залишили, а в Додатку 20 — прибрали", — резюмував Сімутін.

Раніше ми повідомляли, що фахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали в Одесі директора кадрової агенції, який допомагав ухилянтам виїхати за межі країни. Чоловік під виглядом рекрутингу робив дозвіл на "закордонну роботу", яка дозволяє виїхати військовозобов'язаним чоловікам.

Нагадуємо, що громадяни, які не змогли втекти від військкома, можуть втекти пізніше, коли опиняться на фронті. Щоб такого не було, потрібно навчати людей любити Україну.

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