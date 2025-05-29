Гончаренко пояснив, як ТЦК виконують план будь-якою ціною

На ВЛК непридатних не буває — Гончаренко про роботу ТЦК
Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що на військово-лікарських комісіях непридатних не буває. За його словами, навіть люди без кінцівок чи ока стають "придатними".
Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 29 травня.
Мобілізація в Україні
Нардеп зазначив, що працівники ТЦК просто виконують свій план. Наприклад, їм треба зібрати 20 людей за день, а у висновку з цієї кількості реально придатними виявляються одиниці. Решта осіб непридатні або ті, кого взагалі не мали права чіпати.
"Дуже часто для цих людей не знаходяться місця в штаті бойової частини. Бо багато таких людей, а потрібні гранатометники, кулеметники й так далі. А от в логістиці не потрібно багато людей. Виходить так, що цих людей дуже часто виводять поза штат. Бо призначити гранатометникам його не можуть, бо він непридатний на це. Але і відпускати з ЗСУ теж не хочуть. Ви знаєте, скільки ця людина починає отримувати? 600, 700, 800 гривень на місяць", — зазначив Гончаренко.
За його словами, в Україні викривлена система мобілізації. Гончаренко вважає, що ТЦК потрібно розпускати та створювати цивільні системи, центри рекрутингу, а також давати мотивацію.
"Треба займатися грошовим забезпеченням, треба займатися відпустками", — наголосив нардеп.
Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський заявив, що 99% тих, яких раніше визнали обмежено придатними або непридатними, після повторної ВЛК отримали статус придатних.
Раніше командир екіпажу БпЛА Роман Сініцин зазначив, щоб уникнути явища "бусифікації", раніше треба було провести реформу ТЦК.
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