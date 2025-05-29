Гончаренко объяснил, как ТЦК выполняют план любой ценой

На ВВК непригодных не бывает — Гончаренко о работе ТЦК
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что на военно-врачебных комиссиях непригодных не бывает. По его словам, даже люди без конечностей или глаза становятся "годными".
Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 29 мая.
Мобилизация в Украине
Нардеп отметил, что работники ТЦК просто выполняют свой план. Например, им надо собрать 20 человек за день, а в заключении из этого количества реально годными оказываются единицы. Остальные лица непригодны или те, кого вообще не имели права трогать.
"Очень часто для этих людей не находятся места в штате боевой части. Потому что много таких людей, а нужны гранатометчики, пулеметчики и так далее. А вот в логистике не нужно много людей. Получается так, что этих людей очень часто выводят вне штата. Потому что назначить гранатометчикам его не могут, потому что он непригоден на это. Но и отпускать из ВСУ тоже не хотят. Вы знаете, сколько этот человек начинает получать? 600, 700, 800 гривен в месяц", — отметил Гончаренко.
По его словам, в Украине искривлена система мобилизации. Гончаренко считает, что ТЦК нужно распускать и создавать гражданские системы, центры рекрутинга, а также давать мотивацию.
"Надо заниматься денежным обеспечением, надо заниматься отпусками", — подчеркнул нардеп.
Напомним, народный депутат Федор Вениславский заявил, что 99% тех, которых ранее признали ограниченно годными или непригодными, после повторной ВВК получили статус годных.
Ранее командир экипажа БпЛА Роман Синицын отметил, чтобы избежать явления "бусификации", раньше надо было провести реформу ТЦК.
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