Адвокат пояснив, чому обмежено придатні опиняються на фронті

Український захисник на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Але частішають випадки, коли обмежено придатні особи опиняються на передовій.

Чому так відбувається пояснив адвокат Роман Сімутін.

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Як обмежено придатні до служби опиняються на фронті

За словами правозахисника, на жаль, таке стається внаслідок недосконалості законодавства, мовчання лікарів, які проводять ВЛК та через незнання військовими своїх прав.

Так, у законі зазначено, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку має бути вказано, які саме види служби протипоказані обмежено придатній особі.

"Особи, визнані обмежено придатними – непридатні до служби у Десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення) та придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах", — уточнив адвокат.

Сімутін зауважив, що жодного разу не бачив у постанові ВЛК запису, що конкретно військовому протипоказано, враховуючи саме його захворювання. Наприклад, комусь протипоказані навантаження, у когось взаємодія з холодом викликає приступи, а для когось відсутність гігієни провокує шкіряні висипання.

"Скажу більше: до цього часу більшість ВЛК навіть не виконує формальну складову наказу і не пише, де військовому заборонено служити", — написав він.

Внаслідок цього командир знає про статус військового, але не має застережень щодо його служби. Тому обмежено придатні інколи можуть опинитися і на передовій лінії фронту.

Як цьому запобігти

Адвокат пояснив, що у випадку визнання особи обмежено придатною необхідно вимагати від ВЛК зазначати протипоказання.

А якщо у постанові нічого не вказано і військовозобов'язаний вже проходить службу й виконує завдання за умов, які протипоказані — варто офіційно повідомити його рапортом.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

Також ми писали, що керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо роз'яснив процес мобілізації в Україні та назвав суму окладу військових під час навчань. Він підкреслив, що отримання першого порядку денного не рівнозначне негайному заклику на фронт.