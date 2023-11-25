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На Волыни мужчина отказался от повестки, потому что имел другие планы — его осудили

25 ноября 2023 04:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
На Волыни мужчина отказался от повестки, потому что имел другие планы — его осудили
Представители ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: Armyinform
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Волынской области военнообязанный мужчина категорически отказался от мобилизации, агрументируя это тем, что имеет другие планы, в частности, хочет создать семью. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

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Почему мужчина отказался от мобилизации

Сообщается, что мужчина в июле 2023 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к службе в армии. После чего он получил повестку, однако уклонился от нее.

На суде же мужчина свою вину признал. Признался, что просто боится своей жизни, поскольку такие заявления должны подкрепляться конкретными действиями.

"Суд учитывает личность виновного, имеющего постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, отсутствие данных по вероятному пребыванию последнего на диспансерном учете у врача психиатра и нарколога, наличие данных по занятию волонтерской деятельностью", — говорится в материалах приговор в.

Решения Киверцовского районного суда Волынской области.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Украине есть потребность в изменении модели проведения мобилизации . Это спровоцировано состоянием украинцев, которые сейчас находятся в психоэмоциональной яме.

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