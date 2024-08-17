Мобілізація в Україні — військові знімали ухилянтів з розшуку, що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

У Луцьку міський районний суд виніс вирок трьом військовим Збройних сил України. За фінансову винагороду вони знімали з ухилянтів статус "перебуває в розшуку".

Про це йдеться у вироку суду від 8 серпня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як працювала схема

Як зазначається, військові отримували від співробітників Луцького районного управління поліції інформацію про громадян чоловічої статі, які ухилилися від мобілізації. Після вони домовлялися з ухилянтами про зустріч і за хабар пропонували зняти їх з розшуку.

За даними слідства, організатором такої схеми виявився старший стрілець ЗСУ Микола В., який є уродженцем смт Рокині. Крім того, чоловік долучив до справи командира взводу 150-ї ОМБр Максима Г. та знайому Людмилу Г., яка також служить у лавах ЗСУ.

Зокрема, 24 квітня 2024 року обвинувачені зв'язалися з чоловіком, який отримав повістку та не прийшов у ТЦК. Через це, звісно, він перебував у розшуку. Військові запропонували врегулювати питання за 3000 доларів США, на що той погодився.

Коли військовослужбовці ЗСУ отримали гроші, один з них зв'язався з поліцією. Він повідомив, що склав на ухилянта адмінпротокол за порушення правил військового обліку, а це означає, що його вже можна зняти з розшуку.

До цього у листопаді 2023 року військовослужбовці здійснили злочин за схожою схемою, після чого були затримані правоохоронцями.

Як повідомляється, всі підозрювані уклали угоду з прокурором, визнавши свою вину.

Суддя Андрій Сівчук визнав військових винними за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе або іншої особи за вплив на прийняття рішення особою, яка уповноважена виконувати функції держави чи місцевого самоврядування).

Зокрема, старшого стрільця ЗСУ оштрафували на 127 500 гривень, обвинувачена отримала штраф у розмірі 79 900 гривень, а командир взводу — 51 тисячу гривень. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.