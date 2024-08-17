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Військовий квиток чужими руками — чи можливо це

17 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отримання військового квитка - військовий квиток за довіреністю
Військовий квиток громадянина України. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни України можуть отримати військовий квиток та інші військово-облікові документи лише під час особистого візиту до ТЦК. Втім, бувають випадки, коли це право вони можуть передати довіреним людям.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військово-облікові документи

Кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен мати військово-обліковий документ.

Першим таким документом є приписне посвідчення, яке після досягнення мобілізаційного віку має бути замінене на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Хто може отримати військовий квиток замість військовозобов’язаного

Юрист Сергій Богун наголосив, що військовий квиток військовозобов’язаний громадянин має отримати самостійно, звернувшись до територіального центру комплектування.

Проте бувають випадки, коли військово-обліковий документ можуть отримати довірені особи громадянина.

"Якщо громадянин України за станом здоров’я не може пересуватися (є особою з обмеженою мобільністю) або визнаний в установленому порядку недієздатним, що підтверджується відповідними документами, із заявою може звернутися особа, яка здійснює за ним догляд, або його опікун", — пояснив Богун.

 

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