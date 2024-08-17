Мобилизация в Украине — военные убирали уклонистов из розыска, что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

В Луцке городской районный суд вынес приговор трем военным Вооруженных сил Украины. За финансовое вознаграждение они снимали с уклонистов статус "находящегося в розыске".

Об этом говорится в приговоре суда от 8 августа, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Как работала схема

Как отмечается, военные получали от сотрудников Луцкого районного управления полиции информацию об уклонившихся от мобилизации гражданах мужского пола. После они договаривались с уклонистами о встрече и за взятку предлагали убрать их из розыска.

По данным следствия, организатором такой схемы оказался старший стрелок ВСУ Николай В., являющийся уроженцем пгт Рокини. Кроме того, мужчина приобщил к делу командира взвода 150-й ОМБр Максима Г. и знакомую Людмилу Г., которая также служит в рядах ВСУ.

В частности, 24 апреля 2024 года обвиняемые связались с мужчиной, которій получил повестку и не пришел в ТЦК. В связи с чем он оказался в розыске. Военные предложили урегулировать вопрос за 3000 долларов США, на что тот согласился.

Когда военнослужащие ВСУ получили деньги, один из них связался с полицией. Он сообщил, что составил на уклониста админпротокол за нарушение правил военного учета, а это значит, что его уже можно снять с розыска.

До этого, в ноябре 2023 года военнослужащие совершили преступление по схожей схеме, после чего были задержаны правоохранителями.

Как сообщается, все подозреваемые заключили соглашение с прокурором, признав свою вину.

Судья Андрей Сивчук признал военных виновными по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции государства или местного самоуправления).

В частности, старший стрелок ВСУ оштрафован на 127 500 гривен, обвиняемая получила штраф в размере 79 900 гривен, а командир взвода — 51 тысячу гривен. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.