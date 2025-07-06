Багатодітний батько на Волині не давав знати про себе в ТЦК, тому його мобілізували до ЗСУ

Робота з оповіщення населення працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

На Рівненщині стався інцидент, пов'язаний з мобілізацією місцевого мешканця, батька трьох неповнолітніх дітей. Дружина мобілізованого стверджує, що її чоловіка було примусово доставлено до військової частини під час спроби подати документи на отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє сайт Volyn24.

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В чому суть конфлікту

У рівненському ТЦК стверджують, що громадянин мав оновити свої облікові дані протягом 60 днів після початку мобілізації. Однак, за інформацією ТЦК, він цього не виконав.

У ТЦК зазначають, що чоловік не звертався до військового комісаріату з початку повномасштабного вторгнення, не проходив медичне обстеження та не надалі жодних документів, що підтверджують його батьківський статус.

Чи відпустять багатодітного батька

ТЦК наголошує, що мобілізація військовозобов'язаного була проведена відповідно до вимог чинного законодавства. Водночас військкомат підкреслив, що ця ситуація не позбавляє його права на звільнення зі Збройних Сил України як багатодітного батька після оформлення необхідних документів.

Раніше ми повідомляли, що навіть якщо суд визнав мобілізацію громадянина незаконною, його не можуть автоматично звільнити з лав ЗСУ. Потрібен особливий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, що вирішив львівський суд у справі незаконно мобілізованого на блокпості громадянина з бронею.