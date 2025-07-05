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Головна Мобілізація Суд визнав мобілізацію незаконною — чи можна звільнитися

Суд визнав мобілізацію незаконною — чи можна звільнитися

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 12:20
Незаконна мобілізація — чи можна звільнитися із ЗСУ після рішення суду
Мобілізовані громадяни. Фото: "АрміяInform"

Навіть якщо суд визнав мобілізацію громадянина незаконною, його не можуть автоматично звільнити з лав Збройних сил України. Важливо, щоб у судовому рішенні був відповідний припис про виключення зі списків особового складу військової частини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який виграв суд щодо незаконної його мобілізації.

Але, як пояснив чоловік, його відмовляються звільнити із лав ЗСУ.

Чи законною є така відмова, поцікавився військовослужбовець.

"Незважаючи на те, що мобілізація була незаконною, Ви не можете звільнитись, оскільки звільнення відбувається у відповідності зі статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". І дійсно, такої підстави для звільнення, як "незакона мобілізація" в вищезгаданій статті не існує", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Яким мало бути формулювання суду

Юрист пояснив, що мало бути вказане у судовому рішенні, аби воно дозволяло автоматичне звільнення після визнання мобілізації незаконною.

"Якби у рішенні суду було зазначено "зобов'язати виключити зі списків особового складу частини", тобто звільнити, то рішення б суду підлягало виконанню", — зазначив Айвазян.

Але оскільки, підкреслив адвокат, у цьому випадку визнано незаконним зарахування на посаду, то це не означає, що громадянина тут же звільнять зі Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували.

Додамо, ми повідомляли про те, що вирішив львівський суд у справі незаконно мобілізованого на блокпості громадянина з бронею.

суд мобілізація військовозобов'язані військовослужбовці військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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