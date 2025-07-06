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Главная Мобилизация На Волыни забрали в ВСУ многодетного отца — в чем он ошибся

На Волыни забрали в ВСУ многодетного отца — в чем он ошибся

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 04:30
Многодетный отец на Волыни не давал знать о себе в ТЦК, поэтому его мобилизовали в ВСУ
Работа по оповещению населения работниками ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

На Ровенщине произошел инцидент, связанный с мобилизацией местного жителя, отца троих несовершеннолетних детей. Жена мобилизованного утверждает, что ее муж был принудительно доставлен в воинскую часть при попытке подать документы на получение отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает сайт Volyn24.

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В чем суть конфликта

В ровенском ТЦК утверждают, что гражданин должен был обновить свои учетные данные в течение 60 дней после начала мобилизации. Однако, по информации ТЦК, он этого не выполнил.

В ТЦК отмечают, что мужчина не обращался в военный комиссариат с начала полномасштабного вторжения, не проходил медицинское обследование и не предоставил никаких документов, подтверждающих его родительский статус.

Отпустят ли многодетного отца

ТЦК отмечает, что мобилизация военнообязанного была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства. В то же время военкомат подчеркнул, что эта ситуация не лишает его права на увольнение из Вооруженных Сил Украины как многодетного отца после оформления необходимых документов.

Ранее мы сообщали, что даже если суд признал мобилизацию гражданина незаконной, его не могут автоматически уволить из рядов ВСУ. Нужен особый документ.

Добавим, мы сообщали о том, что решил львовский суд по делу незаконно мобилизованного на блокпосте гражданина с броней.

Ровенская область военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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