На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації — яке покарання виніс суд

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Закарпатській області чоловік письмово відмовився від мобілізації у військкоматі. Після проходження ВЛК його визнали придатним та вручили повістку.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, пише ТСН.

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Відомо, що чоловік у вересні пройшов ВЛК, де його визнали придатним до служби в армії під час воєнного стану. Після цього він отримав повістку про необхідність прийти на службу наступного дня.

Військовозобов'язаний письмово відмовився від мобілізації у військкоматі, бо має проблеми зі здоров'ям.

"Згідно з заявою від 18.09.2023 року, останній відмовився від проходження військової служби під час мобілізації через поганий стан здоров`я та поганий зір. В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений особисто писав вказану заяву, даний факт ним не заперечується", — йдеться у матеріалах суду.

Його визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі, замінивши його на два роки іспитового.

Раніше ми писали, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, який свідомо ігнорує повістки від ТЦК та СП.

Крім того, у Стрию Львівської області чоловік не з'явився до військкомату після вручення йому повістки. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.