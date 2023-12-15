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В Закарпатье мужчина отказался от мобилизации — какое наказание вынес суд

15 декабря 2023 15:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Закарпатье мужчина отказался от мобилизации — какое наказание вынес суд
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области мужчина в письменном виде отказался от мобилизации в военкомате. После прохождения ВЛК он был признан годным и вручен повесткой.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, пишет ТСН.

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Известно, что мужчина в сентябре прошел ВЛК, где он был признан годным к службе в армии во время военного положения. После этого он получил повестку о необходимости прийти на службу на следующий день.

Военнообязанный в письменном виде отказался от мобилизации в военкомате, поскольку имеет проблемы со здоровьем.

"Согласно заявлению от 18.09.2023 года, последний отказался от прохождения военной службы во время мобилизации из-за плохого состояния здоровья и плохого зрения. В судебном заседании установлено, что обвиняемый лично писал указанное заявление, данный факт им не отрицается", — говорится в материалах суда.

Его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, заменив его на два года испытуемого.

Ранее мы писали, могут ли объявить в розыск военнообязанного , сознательно игнорирующего повестки от ТЦК и СП.

Кроме того, в Стрые Львовской области мужчина не явился в военкомат после вручения ему повестки. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации. 

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