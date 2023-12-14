Мобілізація в Україні — як діяти, якщо ТЦК оголосили вас у розшук

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним у присутності поліцейських. Фото: tulchin-rda.gov.ua

В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних. Та бувають випадки, коли особи свідомо ігнорують цей документ і не з'являються до ТЦК та СП.

Чи можуть у такому разі оголосити людину у розшук та що з цим робити, розповів адвокат Роман Сімутін.

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За словами правознавця, інформація про те, що ТЦК та СП видають розпорядження про розшук, затримання та доставлення осіб, які ухиляються від військового обов’язку, є підміною понять.

"Процедура оголошення в розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом (КПК) і здійснюється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ухилення від призову за мобілізацією", — каже адвокат.

Після оголошення в розшук слідчий звертається до суду з клопотанням про затримання та доставлення підозрюваного до поліційного органу, який оголосив особу в розшук.

Таким чином, оголосити в розшук та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження або за наявності обґрунтованої підозри.

Водночас Сімутін наголошує, що ТЦК мають право звертатися до поліції для встановлення місцеперебування військовозобов'язаного та супроводження до ТЦК.

"Але це жодним чином не стосується розшуку, затримання та доставлення особи!" — наголошує правозахисник.

Що робити, якщо військовозобов'язаного оголосили у розшук

Роман Сімутін радить, якщо вас все ж оголосили у розшук за ухилення від призову, спершу попросіть поліціянта пояснити поняття і пред’явити ухвалу суду про ваше затримання.

"Найімовірніше, адекватної відповіді ви не отримаєте", — додав фахівець.

Важливо: це не стосується осіб, які раніше отримали повістку та вже пройшли військово-лікарську комісію. Тому що ухилення від призову після отримання повістки та проходження ВЛК — це вже справді кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний пройшов звірку даних та медичну комісію, але проігнорував відправку до військової частини, то це загрожує кримінальною відповідальністю за ст. 366 Кримінального кодексу України, яка передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує чоловікам за неявку за повісткою та відмову від ВЛК.

Також ми інформували про те, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації.