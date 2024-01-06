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На Закарпатті співробітники ТЦК викрали чоловіка на блокпосту, — нардеп

6 січня 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Співробітники ТЦК на Закарпатті викрали чоловіка на блокпосту
Співробітники ТЦК зупиняють машину на дорозі. Фото: informador.mx
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Закарпатській області стався інцидент, де співробітники ТЦК скоїли злочин проти водія авто. На блокпості вони насильно витягли чоловіка з його автомобіля та відвезли його до Хустського ТЦК, залишивши його дружину та дитину на узбіччі дороги у селі Міжгір'я.

Про це повідомив народний депутат Георгій Мазурашу.

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Співробітники ТЦК викрали чоловіка

За словами Мазурашу, люди у військовій уніформі, ймовірно, представники військкомату, зупинили водія на блокпості і під погрозами змусили його слідувати в ТЦК.

"Вони проігнорували факт, що в машині залишалися його дружина та дитина, стверджуючи, що чоловікові оформлять повістку у його місцевому ТЦК у Дніпрі та відпустять його", — каже нардеп.

Однак це виявилося обманом. Після цього чоловік ніби зник, його телефон, мабуть, був викрадений. Мазурашу припускає, що викрадений може перебувати у Хустському ТЦК, або його вже перевезли до Рівненської області.

Дружина з дитиною, не маючи можливості керувати автомобілем, залишилися чекати на його повернення біля ТЦК до вечора, а потім шукали місце для ночівлі. У поліції їм порадили не подавати заяву, припустивши, що це буде марно.

Мазурашу звинувачує військових у незаконних діях і звертається з публічним закликом до головнокомандувача Залужного та президента Зеленського з вимогою припинити подібні свавілля.

Георгій Мазурашу
Повідомлення Георгія Мазурашу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Проте є випадки, коли особі можуть не видати такий документ.

Також ми повідомляли, що на гірськолижному курорті "Драгобрат" 1 січня, помітили співробітників ТЦК та СП. На відео можна побачити, як вони, мабуть, перевіряють документи у чоловіків.

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