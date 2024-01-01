Рейд работников ТЦК на горнолыжном курорте в Драгобрате — появилось видео
На горнолыжном курорте "Драгобрат" сегодня, 1 января, заметили сотрудников ТЦК и СП. На видео можно увидеть, как они, вероятно, проверяют документы у мужчин.
Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола.
Что об этом известно
"Видео из Драгобрата. На горнолыжный курорт 1 января приехали сотрудники ТЦК", — написал он.
Мужчины во время общения с сотрудниками ТЦК держали в руках сноуборды. Их, вероятно, остановили во время отдыха и катания на них.
Ранее мы уже писали о том, что на курорт пришли военкомы.
Также мы сообщали, что массовых рейдов работников территориальных центров комплектования в Буковеле так, как в спортзалах или других общественных местах, не наблюдается. Местные жители говорят, что мобилизация в окрестных населенных пунктах продолжается по плану.
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