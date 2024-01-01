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Рейд работников ТЦК на горнолыжном курорте в Драгобрате — появилось видео

1 января 2024 15:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Рейд работников ТЦК на горнолыжном курорте в Драгобрате — появилось видео
Работники ТЦК на курорте в Драгобрате. Фото: скриншот с видео Виталия Глаголы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На горнолыжном курорте "Драгобрат" сегодня, 1 января, заметили сотрудников ТЦК и СП. На видео можно увидеть, как они, вероятно, проверяют документы у мужчин.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола.

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"Видео из Драгобрата. На горнолыжный курорт 1 января приехали сотрудники ТЦК", — написал он.

Мужчины во время общения с сотрудниками ТЦК держали в руках сноуборды. Их, вероятно, остановили во время отдыха и катания на них.

Ранее мы уже писали о том, что на курорт пришли военкомы.

Также мы сообщали, что массовых рейдов работников территориальных центров комплектования в Буковеле так, как в спортзалах или других общественных местах, не наблюдается. Местные жители говорят, что мобилизация в окрестных населенных пунктах продолжается по плану.

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