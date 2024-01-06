Сотрудники ТЦК на Закарпатье похитили мужчину на блокпосту

Сотрудники ТЦК останавливают машину на дороге. Фото: informador.mx

В Закарпатской области произошел инцидент, где сотрудники ТЦК совершили преступление против водителя авто. На блокпосте они насильно вытащили мужчину из его автомобиля и увезли его в Хустский ТЦК, оставив его супругу и ребенка на обочине дороги в селе Межгорье.

Об этом сообщил народный депутат Георгий Мазурашу.

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По словам Мазурашу, люди в военной униформе, предположительно представители военкомата, остановили водителя на блокпосте и под угрозами заставили его следовать в ТЦК.

"Они проигнорировали факт, что в машине оставались его жена и ребенок, утверждая, что мужчине оформят повестку в его местном ТЦК в Днепре и отпустят его", — говорит нардеп.

Однако это оказалось обманом. После этого мужчина как будто исчез, его телефон, вероятно, был украден. Мазурашу предполагает, что похищенный может находиться в Хустском ТЦК, либо его уже перевезли в Ровенскую область.

Супруга с ребенком, не имея возможности управлять автомобилем, остались ждать его возвращения возле ТЦК до вечера, а затем искали место для ночлега. В полиции им посоветовали не подавать заявление, предположив, что это будет бесполезно.

Мазурашу обвиняет военных в незаконных действиях и обращается с публичным призывом к главнокомандующему Залужному и президенту Зеленскому с требованием прекратить подобные произволы.

Сообщение Георгия Мазурашу. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Однако существуют случаи, когда лицу могут не выдать такой документ.

Также мы сообщали, что на горнолыжном курорте "Драгобрат" 1 января, заметили сотрудников ТЦК и СП. На видео можно увидеть, как они, вероятно, проверяют документы у мужчин.