На Закарпатті викрили трьох ухилянтів, які намагалися переплисти річку Тиса

Викриття ухилянтів. Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які збиралися переплисти річку Тиса, аби дістатися до Угорщини. За такі послуги вони заплатили переправнику по чотири тисячі доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що ухилянтам дали рятувальні жилети, гумовий човен, герметичні пакети для особистих речей та розповіли "інструктаж". Проте про небезпеку такого незаконного перетину кордону ніхто чоловіків не попередив.

"На правопорушників складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду, організатори протиправної схеми встановлюються", — додали у повідомленні.

Викриття ухилянта. Фото: ДПСУ

Викриття ухилянтів. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Закарпатті ледь не загинув киянин, який намагався дістатися угорського берега річки Тиса. Його врятували прикордонники.

Також на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані.