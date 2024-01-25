На Закарпатье разоблачили трех уклонистов, которые пытались переплыть реку Тиса

Разоблачение уклонистов. Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали троих мужчин, которые собирались переплыть реку Тиса, чтобы добраться до Венгрии. За такие услуги они заплатили переправителю по четыре тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Уклонистам дали спасательные жилеты, резиновую лодку, герметичные пакеты для личных вещей и рассказали "инструктаж". Однако об опасности такого незаконного пересечения границы никто мужчин не предупредил.

"На правонарушителей составлены админпротоколы, дела направлены в суд, организаторы противоправной схемы устанавливаются", — добавили в сообщении.

Разоблачение уклониста. Фото: ГПСУ

Разоблачение уклонистов. Фото: ГПСУ

Напомним, на Закарпатье чуть не погиб киевлянин, который пытался добраться до венгерского берега реки Тиса. Его спасли пограничники.

Также на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, и уклонист находился в тяжелом состоянии.