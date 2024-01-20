Облава ТЦК - неявка по повістці у ТЦК — що чекає на ухилянта - мобілізація в Україні

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zhmerynka.city

Стало відомо, які можливі наслідки у разі неявка по повістці у ТЦК. В такому випадку людині агрожує адміністративна відповідальність.

Про це розповів юрист Андрій Приходько в етері програми "ЄВихід".

Читайте також:

Повістка "на руках" і неявка в ТЦК — що чекає на ухилянта

За словами Приходько, якщо повістку вручили для уточнення військово-облікових даних, а людина не з’явилась до військкомату, то їй загрожує адміністративна відповідальність.

Йдеться про штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів за перший раз. Вдруге доведеться заплатити подвійне адмінстягнення.

Юрист стверджує, що в ТЦК часто викликають для уточнення даних — місця проживання та реєстрації тощо.

"Але якщо ви вже пройшли ВЛК, вас визнано придатним для несення служби і вам видають повістку для несення служби, і ви не зʼявляєтесь – то за статтею 334 ККУ загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років", — сказав він.

Разом з тим, юрист додав, що Україна — правова країна, де працюють суди і свої права можна захистити.

Раніше ми писали про можливі наслідки у разі відмови від повістки. Зазначається, що в такому випадку працівники ТЦК СП складуть адміністративний акт, і це може призвести за собою штраф.

Також ми повідомляли про те, що адвокат Роман Сімутін розповів про те, як дізнатися, чи є ви у реєстрі військовозобов'язаних. За його словами, це можна зробити через інформаційні системи Мінцифри.

Нагадаємо, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що військові намагаються змусити бізнес виконувати невласні їм функції. За його словами, Генеральний штаб хоче, щоб керівники компаній роздавали повістки своїм співробітникам.