На Закарпатті жінки побили військових ТЦК — в військкоматі вже відреагували

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК

На Закарпатті жінки побили працівників ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.

Про це повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП у п'ятницю, 19 квітня.

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На відео видно, як жінки штовхають та б'ють військових. Представники ТЦК на Закарпатті зазначили, що вони звернулися до громадянина, який не був зареєстрований у військкоматі. Його запросили відвідати ТЦК для оновлення інформації, проте він почав поводити себе агресивно.

"Громадянина та військовослужбовців оточив натовп агресивних людей, почали штовхати та ображати військових", — додали у ТЦК.

Пост Закарпатського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

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