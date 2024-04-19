На Закарпатті жінки побили військових ТЦК — в військкоматі вже відреагували
На Закарпатті жінки побили працівників ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.
Про це повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП у п'ятницю, 19 квітня.
Конфлікт з ТЦК на Закарпатті
На відео видно, як жінки штовхають та б'ють військових. Представники ТЦК на Закарпатті зазначили, що вони звернулися до громадянина, який не був зареєстрований у військкоматі. Його запросили відвідати ТЦК для оновлення інформації, проте він почав поводити себе агресивно.
"Громадянина та військовослужбовців оточив натовп агресивних людей, почали штовхати та ображати військових", — додали у ТЦК.
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