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На Закарпатті жінки побили військових ТЦК — в військкоматі вже відреагували

19 квітня 2024 18:23
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Бригадир Софія
редактор
На Закарпатті жінки побили військових ТЦК — в військкоматі вже відреагували
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Закарпатті жінки побили працівників ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.

Про це повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП у п'ятницю, 19 квітня.

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На відео видно, як жінки штовхають та б'ють військових. Представники ТЦК на Закарпатті зазначили, що вони звернулися до громадянина, який не був зареєстрований у військкоматі. Його запросили відвідати ТЦК для оновлення інформації, проте він почав поводити себе агресивно.

"Громадянина та військовослужбовців оточив натовп агресивних людей, почали штовхати та ображати військових", — додали у ТЦК.

Пост Закарпатського ОТЦК та СП. Фото: скриншот
Пост Закарпатського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Львівщині посадовиця лікарні оформлювала фіктивну інвалідність для ухилянтів.

Раніше ми писали, що що жителька Буковини за 6000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призовного віку за кордон.

скандал
Україна
Закарпаття
військкомат
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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