Прикидалися психічно хворими — поліція викрила схему ухилянтів від мобілізації

Чоловік на прийомі в психіатра. Фото: freepik.com

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України разом зі слідчими обласної поліції виявили дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДВБ у середу, 17 квітня.

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Схема "психічно хворих" ухилянтів на Сумщині

У сумській лікарні торгували неправдивими діагнозами для ухилянтів, щоправда, для "підтвердження" хвороби потрібно було стати справжнім пацієнтом.

"Довідку про психічну хворобу охочі уникнути служби в армії могли оформити за 3000 доларів у завідувача спеціалізованої лікарні у Сумській області. Він разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування", — розповіли в ДВБ.

Правоохоронці затримали фігурантів справи при отриманні коштів в обмін на фіктивні документи. Їм оголосили підозру за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення.

Працівники ДВБ затримують фігурантів злочинних схем. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Бізнесмен з підробленими висновками ВЛК на Тернопільщині

В Тернополі підприємець за 12 тис. дол. обіцяв військовозобов'язаним домовитись про тимчасову непридатність до військової служби. Він запевняв, що завдяки своїм зв'язкам, домовиться з військово-лікарською комісією для отримання документа з відповідним діагнозом.

Правоохоронцям спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ вдалося затримати зловмисника під час передавання коштів. Його підозрюють за статтею про зловживання впливом. Фігуранту загрожує 8 років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України"

Спроби ухилянтів перетнути кордон

Нагадаємо, що двоє чоловіків незаконно намагались перевезти групу з 12 призовників до сусідньої держави, проте їхнім планам завадили прикордонники.

Також ми писали, що прикордонники завадили планам жительки Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно переправити чоловіка призовного віку за кордон.