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Прикидалися психічно хворими — поліція викрила схему ухилянтів від мобілізації

18 квітня 2024 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прикидалися психічно хворими — поліція викрила схему ухилянтів від мобілізації
Чоловік на прийомі в психіатра. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України разом зі слідчими обласної поліції виявили дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДВБ у середу, 17 квітня.

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У сумській лікарні торгували неправдивими діагнозами для ухилянтів, щоправда, для "підтвердження" хвороби потрібно було стати справжнім пацієнтом.

"Довідку про психічну хворобу охочі уникнути служби в армії могли оформити за 3000 доларів у завідувача спеціалізованої лікарні у Сумській області. Він разом із компаньйоном торгував "білими квитками". Щоправда, щоб отримати удаваний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування", — розповіли в ДВБ.

Правоохоронці затримали фігурантів справи при отриманні коштів в обмін на фіктивні документи. Їм оголосили підозру за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення.

Поліція затримує фігурантів злочинних схем
Працівники ДВБ затримують фігурантів злочинних схем. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Бізнесмен з підробленими висновками ВЛК на Тернопільщині

В Тернополі підприємець за 12 тис. дол. обіцяв військовозобов'язаним домовитись про тимчасову непридатність до військової служби. Він запевняв, що завдяки своїм зв'язкам, домовиться з військово-лікарською комісією для отримання документа з відповідним діагнозом.

Правоохоронцям спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ вдалося затримати зловмисника під час передавання коштів. Його підозрюють за статтею про зловживання впливом. Фігуранту загрожує 8 років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України"
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України"

Спроби ухилянтів перетнути кордон

Нагадаємо, що двоє чоловіків незаконно намагались перевезти групу з 12 призовників до сусідньої держави, проте їхнім планам завадили прикордонники.

Також ми писали, що прикордонники завадили планам жительки Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно переправити чоловіка призовного віку за кордон.

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Тернопільська область
Сумська область
мобілізація
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війна в Україні
ВЛК
війна
ухилянти

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