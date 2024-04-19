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В Закарпатье женщины избили военных ТЦК — в военкомате уже отреагировали

19 апреля 2024 18:23
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Бригадир София
редактор
В Закарпатье женщины избили военных ТЦК — в военкомате уже отреагировали
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На Закарпатье женщины побили работников ТЦК. В военкомате отреагировали на стычку.

Об этом сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП в пятницу, 19 апреля.

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На видео видно, как женщины толкают и избивают военных. Представители ТЦК в Закарпатье отметили, что они обратились к гражданину, не зарегистрированному в военкомате. Его пригласили посетить ТЦК для обновления информации, однако он начал вести себя агрессивно.

"Гражданина и военнослужащих окружили толпу агрессивных людей, начали толкать и оскорблять военных", — добавили в ТЦК.

Пост Закарпатского ОТЦК и СП. Фото: скриншот
Пост Закарпатского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области чиновница больницы оформляла фиктивную инвалидность для уклонистов.

Ранее мы писали, что жительница Буковины за 6000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу.

скандал
Украина
Закарпатье
военкомат
ТЦК и СП
военнообязанные

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