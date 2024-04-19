В Закарпатье женщины избили военных ТЦК — в военкомате уже отреагировали

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК

На Закарпатье женщины побили работников ТЦК. В военкомате отреагировали на стычку.

Об этом сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП в пятницу, 19 апреля.

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На видео видно, как женщины толкают и избивают военных. Представители ТЦК в Закарпатье отметили, что они обратились к гражданину, не зарегистрированному в военкомате. Его пригласили посетить ТЦК для обновления информации, однако он начал вести себя агрессивно.

"Гражданина и военнослужащих окружили толпу агрессивных людей, начали толкать и оскорблять военных", — добавили в ТЦК.

Пост Закарпатского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

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